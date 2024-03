Metrostation Rokin Amsterdam vrijgegeven, niets verdachts gevonden

De afzetting rond het metrostation Rokin in de Amsterdamse binnenstad is opgeheven, meldt een ANP-verslaggever die ter plaatse is. Het station werd aan het einde van de middag ontruimd om een “verdachte situatie”. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) kwam daarop ter plaatse om onderzoek te doen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het onderzoek inmiddels is afgerond en dat er niets verdachts in het station is aangetroffen.

Volgens de woordvoerder was er bij de politie informatie binnengekomen over mogelijke explosieven in het metrostation. “Dat soort signalen nemen we uiterst serieus”, aldus de zegsman. “Daarom hebben we besloten het station te ontruimen.”

Eerder verspreidde de politie via Burgernet het signalement van een man die vermoedelijk te maken had met de verdachte situatie. Hij is volgens de politiewoordvoerder “te liëren” aan de informatie over de mogelijke explosieven. Omdat de man nog niet is gevonden, loopt de Burgernetactie nog steeds. Mensen die hem zien, krijgen het advies om hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.

Door de ontruiming van station Rokin was een deel van het metro- en tramverkeer in de Amsterdamse binnenstad verstoord. De Amsterdamse vervoerder GVB meldde iets voor 20.30 uur dat metro 52 op de Noord-Zuidlijn en de trams die op de halte Rokin stoppen weer hun gebruikelijke route rijden.