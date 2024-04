Hof behandelt hoger beroep klimaatzaak Milieudefensie tegen Shell

Milieudefensie en Shell vechten vanaf dinsdag het hoger beroep uit in de klimaatzaak die de milieuorganisatie tegen de olie- en gasgigant heeft aangespannen. Het gerechtshof in Den Haag heeft vier dagen uitgetrokken voor de behandeling. Milieudefensie won de zaak in eerste aanleg: de rechtbank beval Shell in 2021 de CO2-uitstoot die het wereldwijd veroorzaakt fors te verminderen.

Shell moet die uitstoot eind 2030 met 45 procent hebben verlaagd ten opzichte van 2019, zo luidde de uitspraak. De rechters zagen het tegengaan van klimaatverandering als een mensenrechtenkwestie, waar ook grote bedrijven verantwoordelijkheid voor dragen. Ze wezen erop dat Shell tot de grootste producenten van fossiele brandstoffen ter wereld behoort.

Het concern ging in beroep, onder meer omdat het vindt dat “geen basis in de wet” bestaat voor het opleggen van dit soort uitstootdoelen. Shell stelt dat consumenten zelf beslissen “welke energiebronnen ze gebruiken, in welke hoeveelheden en van welke leveranciers”. Wat Milieudefensie wil, is volgens het bedrijf “gewoon niet haalbaar – of zelfs maar redelijk – om van een enkel bedrijf te verwachten”.

Milieudefensie vindt juist dat alle grote bedrijven de plicht hebben om mee te werken aan het voorkomen van klimaatverandering. De organisatie bereidt daarover ook een rechtszaak voor tegen ING. Ook bij andere grote bedrijven heeft Milieudefensie aangedrongen op het opstellen van een klimaatplan.

Deze week zijn drie zittingsdagen gepland. Op 12 april is de laatste dag van het hoger beroep. Wanneer het hof uitspraak doet, is nog onbekend.