Zelensky: verlies gerechtigheid voor Oekraïne niet uit het oog

Landen moeten zich onverminderd blijven inspannen om te zorgen dat Russische oorlogsmisdaders worden vervolgd, zegt Volodymyr Zelensky in een videoboodschap. De Oekraïense president richt zich tot de gasten van een conferentie in het World Forum in Den Haag die in het teken staat van gerechtigheid in Oekraïne. Elke toekomstige agressor moet weten dat zijn daden niet ongestraft blijven, bepleit Zelensky.

Zelensky was enkele dagen geleden in Boetsja, de plaats waar kort na de inval een bloedbad plaatsvond. “Zelfs nu hebben we niet iedereen geïdentificeerd die is vermoord door Russische soldaten”, zegt hij. Dat laat volgens hem zien dat nog veel werk te doen is om de Oekraïners hun gerechtigheid te brengen.

“Laat de echte vrede sneller hersteld worden”, spreekt de Oekraïense president de genodigden toe. “En laat iedereen die de vrede heeft vernield echt vrezen om in Den Haag voor het gerecht worden gebracht.”

Dat is volgens Zelensky niet alleen in het belang van Oekraïne, maar van de hele internationale gemeenschap. De internationale politiek zou voorspelbaarder worden als Russische oorlogsmisdadigers worden berecht, zegt de president.

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz waarschuwt dat mensen niet onverschillig moeten worden over de oorlog in Oekraïne, nu ze twee jaar na de inval door Rusland zijn bekomen van de schok. “Maar voor de Oekraïners gaan de verschrikkingen door.”

Tijdens de conferentie zal onder meer worden besproken hoe de onderzoekscapaciteit van Oekraïne kan worden vergroot. Daarnaast is een register opengesteld waarin Oekraïners door de oorlog schade aan hun huis op kunnen geven.

Een volgende stap is om te zorgen dat de schade ook daadwerkelijk wordt vergoed, zegt minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken). Daar kunnen bijvoorbeeld bevroren Russische tegoeden voor worden aangewend, oppert ze. Ze geeft toe dat het niet vandaag op morgen geregeld is.

Desalniettemin is het volgens Bruins Slot “heel belangrijk” om nu te beginnen met het inventariseren van de schade. “Nu worden die vreselijke misdaden gepleegd”, zegt ze.