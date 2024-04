OM in hoger beroep in zaak doodsteken jeugdbegeleidster in Emmen

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van een 17-jarige jongen uit Ruinerwold, die in maart is veroordeeld voor het doodsteken van een 26-jarige begeleidster van jeugdzorgcentrum Yorneo in Emmen. De rechtbank legde hem daarvoor twee jaar jeugddetentie en behandeling in een kliniek voor minderjarigen op. Het OM had ook twee jaar cel geëist, maar dan met tbs met dwangverpleging.

Een medeverdachte kreeg voor zijn aandeel in het geweld zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het duo zou uit zijn geweest op de kluis van de instelling, waar de toen 16-jarige woonde. Twee andere medeverdachten kregen vier jaar en zes maanden cel opgelegd.