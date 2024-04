Twee jaar cel geëist tegen drugsdealende agent uit Spijkenisse

Tegen een voormalig agent is in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van twee jaar geëist waarvan een half jaar voorwaardelijk voor onder meer betrokkenheid bij handel in drugs. De 60-jarige man uit Spijkenisse zou ook informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en doorgegeven. Hij werkte meer dan dertig jaar bij de politie, inmiddels is hij ontslagen.

Zijn 42-jarige partner en een 48-jarige vriend zouden met name de drugshandel hebben geregeld. Volgens de officier van justitie dealden zij jarenlang. Tegen hen is dezelfde straf geëist als tegen de agent.

Alle drie hebben toegegeven dat ze in drugs hebben gehandeld. Ze vertelden de rechter donderdag daar veel spijt van te hebben. “Normvervaging”, noemde de ex-agent zijn gedrag.

De officier benoemde die normvervaging ook. “Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Het begint met een pilletje, een beetje coke. Je hebt geld nodig om je nagels mooi te doen, een jacuzzi in de achtertuin te laten plaatsen. Het is een kleine stap van een beetje drugs verkopen naar een groter dealerschap.” Bij de woning van de voormalig agent en zijn vriendin hing een kluisje waar mensen geld in konden stoppen en vervolgens drugs eruit konden halen. “Het ging om een gewone woning, in een gewone woonwijk. En mensen wisten dat daar een agent woonde.”

Hij had geworsteld met de strafeisen, zei de officier. “Het zijn drie hele leuke mensen. Gezellige mensen, waar je zo de kroeg mee in gaat. Ik voel sympathie voor hen, maar niet voor de dingen die zij gedaan hebben en de lange duur ervan.” Volgens het Openbaar Ministerie handelden de verdachten al sinds 2016 in drugs.