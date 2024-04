Gevluchte vastgoedmagnaat Lips noemt strafzaak ‘surrealistisch’

De naar Dubai gevluchte vastgoedhandelaar Roger Lips noemt de behandeling van zijn strafzaak buiten zijn aanwezigheid ‘surrealistisch’. Hij zegt dit op vragen van het ANP. Donderdag vervolgde de rechtbank in Zwolle de meerdaagse strafzaak tegen Lips voor verdenking van faillissementsfraude ter grootte van 11 miljoen euro.

Roger Lips werd in april 2013 persoonlijk failliet verklaard. Daarna vielen ruim 150 aan hem gelieerde bedrijven om waarna een schuldenlast van 320 miljoen euro achterbleef. Lips vertrok begin 2014 naar Dubai. Uit vrees door de curatoren gegijzeld te worden, woont hij zijn strafzaak niet bij. In 2013 zat hij al korte tijd vast op last van de curator.

Dinsdag besloot de rechtbank dat Lips en zijn vrouw de strafzaak ook niet via videoverbinding mogen bijwonen. “Toch bijzonder, onderwerp zijn van een strafzaak zonder ooit gehoord te zijn, zonder cruciale getuigen te mogen horen en zonder aanwezig te mogen zijn”, reageerde de vastgoedman.