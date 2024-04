Gräper: verlenging NPO-vergunning geeft formatiepartijen ruimte

Het is aan de Tweede Kamer om te bepalen wat te doen met de vergunning van de publieke omroep (NPO), aldus demissionair staatssecretaris Fleur Gräper. Maar, benadrukt de bewindsvrouw, “als de formerende partijen iets willen met de NPO, dan zou de beste route zijn om nu te gaan verlengen. Omdat je dan tijd creëert om inderdaad tot een nieuw wetsvoorstel te komen”.

Vorige week lekte uit dat het kabinet voornemens is nog geen nieuwe vergunning te geven aan de NPO, maar Gräper geeft aan dat ze vooral opties voorlegt aan de Tweede Kamer. Het kabinet neemt vandaag in de ministerraad officieel een besluit in reactie op de commissie-Van Geel over de toekomst van het stelsel. Die commissie adviseert om het aantal omroepen terug te brengen naar zes. Het is bekend dat de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB willen sleutelen aan de NPO.

In De Telegraaf beklagen BBB en VVD zich erover dat het kabinet met het voornemen deze partijen minder ruimte geeft “om de publieke omroep toekomstbestendig te maken”. Maar volgens Gräper is dat juist niet het geval. Verlenging van twee jaar na afloop van de vergunning in 2026 biedt juist ruimte om ingrepen zorgvuldig in te voeren. Een wetsvoorstel is immers ook niet zomaar door beide Kamers, benadrukt de bewindsvrouw. De formerende partijen vinden het op hun beurt vervelend dat zij geen aanpassingen kunnen doen in deze kabinetsperiode.

De Tweede Kamer, waar de vier partijen samen een ruime meerderheid hebben, kan hierover uiteindelijk een besluit nemen, stelt Gräper.