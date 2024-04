Alle klimaatactivisten weer vrij na XR-blokkades in Den Haag

Alle activisten die zaterdag werden aangehouden bij blokkades van Extinction Rebellion in Den Haag zijn weer vrij. Dat meldt een politiewoordvoerder zondagochtend.

Ongeveer vierhonderd klimaatactivisten werden aangehouden, onder wie de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. De meeste werden opgepakt om het overtreden van de Wet openbare manifestaties. Van de betogers die om die reden waren aangehouden, was zaterdagavond al duidelijk dat zij weer op vrije voeten waren.

Van twaalf activisten die werden opgepakt toen ze de A12 probeerden te blokkeren en onder meer niet voldeden aan een bevel of zich niet wilden identificeren, was zaterdagavond nog onbekend of zij op dat moment nog vastzaten. Zondagochtend meldt de politiewoordvoerder dat iedereen weer is heengezonden. Wanneer zij werden vrijgelaten, wist hij niet.

Zaterdagmiddag probeerden klimaatactivisten de A12 te blokkeren, maar de politie hield dit tegen. Vervolgens blokkeerden actievoerders wegen op andere plekken in Den Haag.