Dode en gewonde bij steekincident in Tilburg

Bij een steekincident in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag een 41-jarige man omgekomen. De politie trof de man en een gewonde vrouw aan in de Zuid-Oosterstraat in de wijk Loven-Besterd. De vrouw is aangehouden.

De politie kreeg rond 01.20 uur een melding binnen dat er een man gewond op straat lag. Agenten probeerden hem te reanimeren, maar hun hulp mocht niet baten. Tijdens die actie kwam er een tweede melding binnen, over nog een gewonde persoon. Zij werd aangetroffen op de kruising van de Zuid-Oosterstraat en de Tulpstraat, zo’n honderd meter van het eerste slachtoffer. Ook de vrouw had steekwonden opgelopen.

Het vrouwelijke slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zij is volgens de politie vooralsnog aangemerkt als verdachte. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het steekincident.