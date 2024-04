Goed gevoel overheerst bij heropening café Petticoat in Ede

De heropening van café Petticoat in Ede, waar vorige week een gijzeling plaatsvond, is “precies zo gelopen als het personeel hoopte”. Dat vertelt het aanspreekpunt voor de slachtoffers, die volgens hem “de ruimte hebben gekregen om – zoals ze dat zelf noemen – hun ding te doen.”

Vooraf hadden de medewerkers van het café gasten gevraagd hen niet te vragen hoe het met ze gaat. Aan dat verzoek is volgens de woordvoerder gehoor gegeven. “Als je niet had geweten wat er vorige week is gebeurd, zou je dat ook niet hebben gemerkt.” De vier werknemers die tijdens de gijzeling urenlang vast werden gehouden kwamen eerder deze week al samen in het café. Het incident en de media-aandacht die erop volgde hebben nog altijd een impact op hen, maar zaterdagavond overheerste een goed gevoel, aldus de woordvoerder.

Het onderzoek naar de gijzeling loopt nog. De 28-jarige verdachte zit in voorarrest. Over zijn motief is nog weinig bekend. Eerder deze week zeiden zijn advocaten dat “een zeer langdurige zoektocht naar passende hulpverlening” en “de uitzichtloze situatie” waarin de man zat mogelijk motieven kunnen zijn geweest. De Edenaar woonde in een beschermde woonomgeving. Hij werd vorig jaar veroordeeld voor bedreiging. Hij moest zich laten behandelen in een psychiatrische instelling en zich geregeld melden bij de reclassering.