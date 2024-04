Getuige komt niet opdagen in zaak over vergismoord Zweekhorst

Een getuige in de zaak die draait om de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst, is maandag niet komen opdagen bij de rechtbank in Rotterdam. Op bevel van de rechter heeft de politie geprobeerd de man op te sporen, maar dat is niet gelukt.

De advocaat van de getuige liet weten dat haar cliënt niet wil verschijnen op een openbare zitting: “Hij gaat in deze setting niets nooit verklaren”. Toch besloot de rechter zijn aanwezigheid af te dwingen met een bevel tot medebrenging.

Het is de politie maandag niet gelukt om de man te vinden en naar de rechtbank te brengen. Er wordt een nieuwe zitting gepland om de getuige te horen. Wanneer deze zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

De getuige heeft eerder verklaard dat Schiedammer René F. betrokken is bij de vergismoord tien jaar geleden. De advocaat van F. stelt te kunnen aantonen dat dit een leugen is.

Het OM verdenkt F. ervan opdracht te hebben gegeven voor de liquidatie van drugsbaas Dennis van den B., nadat de douane eind 2013 een partij cocaïne had gevonden ter waarde van ongeveer 10 miljoen euro. Dit leidde tot een conflict in het drugsmilieu. Zweekhorst werd waarschijnlijk voor Van den B. aangezien toen hij op 1 januari 2014 zijn honden uitliet in Berkel en Rodenrijs. Hij werd van dichtbij neergeschoten.

De zaak tegen de vermoedelijke schutter, is vorig jaar geseponeerd bij gebrek aan bewijs. F. zit sinds vorig jaar een celstraf van dertig maanden uit voor het bezit van en de handel in grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.

Op 13 maart van dit jaar vonden er, net als vorig jaar, ontploffingen plaats bij de woning van F. in Schiedam en die van zijn moeder in Ridderkerk. Zijn advocaat heeft dit bevestigd.