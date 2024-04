Man aangehouden in 35 jaar oude vermissingszaak in Zutphen

De politie heeft maandagochtend een 60-jarige man uit Eerbeek aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning of de dood van Duncan Zwakke uit Zutphen, bijna 35 jaar geleden. De man zit vast en wordt de komende tijd verhoord, meldt de politie.

De politie heropende vorige maand het onderzoek naar de vermissing van Zwakke. De toen 31-jarige man werd op 17 oktober 1989 voor het laatst gezien in het centrum van Zutphen. Zijn lichaam is nooit gevonden. Uit verklaringen in het oude dossier kwam naar voren dat Zwakke in de kelder van een pand aan de Nieuwstad in de Gelderse stad om het leven zou zijn gebracht.

Met nieuwe middelen en technieken hoopte de politie daarvan sporen te vinden. Ook werd met een sonarboot op de IJssel bij Zutphen gezocht naar sporen. De vraag of dit sporenonderzoek heeft geleid naar de man uit Eerbeek, wilde een politiewoordvoerder niet direct beantwoorden.