Talk van Merkstrateeg Leila Mulder bij Female Leaders Club

Een krachtig merk is de sleutel tot succes voor elke organisatie. Het wekt vertrouwen, trekt klanten aan en legt de basis voor langdurige relaties. Maar hoe bouw je een sterk merk op en hoe kun je dat op een goede manier vertalen naar zowel je klanten als je medewerkers? Merkstrateeg Leila Mulder helpt bedrijven daarmee en deelde haar kennis in een TED Style-Talk tijdens het Female Leaders Event.

Waar gaat je TED Style-talk over en waarom?

‘‘Mijn TED Style-talk gaat over hoe je van je grootste pijn juist je kracht kun maken. Hoe je de dingen waar je tegenaan loopt, als mens of als organisatie, kunt vertalen naar iets positiefs. Ik heb het over de 4 belangrijkste lessen die ik geleerd heb als mens en als ondernemer en ik hoop daarmee anderen te inspireren om anders naar dingen te kijken.’’

Anders kijken? Wat bedoel je daarmee?

‘‘Wij zijn als mens snel genegen om te kijken naar dat wat niet kan. Om de obstakels te zien in plaats van de kansen. Om af te gaan op een eerste indruk. Ik probeer mensen en organisaties – want organisaties zijn tenslotte niets anders dan een verzamelijk mensen – met creatieve werkvormen en een anders dan anders aanpak, te inspireren om kansen te zien en te pakken. En dan niet in lange strategietrajecten, maar in korte intensieve pressure cooker sessies van 1 dag.

Meer is er namelijk niet nodig om het fundament voor je merk te leggen. En natuurlijk is er daarna nog werk te doen, maar als je een stevig fundament gebouwd hebt kun je daarna sneller en effectiever aan de slag. Meer impact in minder tijd. Het maken van impact is belangrijk voor mij. Op organisaties en mensen. En daarnaast creëren we samen met het team, zodat er gelijk vanaf de start draagvlak is. De eerste merkambassadeurs heb je al! ’’

Impact maken dus. Waar komt deze drive vandaan?

‘‘Dat is waar mijn TED Style-talk deels ook over gaat. Toen ik 11 was, heb ik een ongeluk gehad, dat gezorgd heeft voor chronische hoofdpijn. Elke dag. Daar kan ik heel goed mee leven, maar ik moet dingen wel anders doen dan anderen. Het ongeluk en de gebeurtenissen daarna hebben me geleerd om selectiever te zijn en om betere keuzes te maken. Dat het belangrijk is om je eigen manier te ontwikkelen om dingen te doen. Dat – als niemand meer in je lijkt te geloven – je altijd nog jezelf hebt om op terug te vallen. Dat je tijd moet investeren in de dingen die belangrijk zijn.

Het helpt om te weten waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. Wat je drijft. Dat maakt kiezen een stuk makkelijker! Op de meeste dagen dan. En net zoals dit voor mensen geldt, geldt dit ook voor organisaties. Als je weet waar je voor staat en wat je drijft, kun je keuzes maken die daar naadloos bij aansluiten. Dan heb je als het ware een krachtig kompas in handen waarmee je richting je doel kunt navigeren. Precies dit is waar ik merken mee helpt: helder krijgen waarheen ze willen navigeren en zorgen voor het kompas waarmee je daar ook echt kunt komen.

En lange trajecten… Niemand weet hoe de wereld er over zes maanden uitziet. In 1 dag, 1 moment kan alles anders worden. Dus het heeft geen zin om vandaag iets te bedenken wat je over zes maanden een keer gaan uitrollen, want dan is het achterhaald. We moeten vandaag impact maken, en niet morgen. De toekomst begint tenslotte vandaag. En trouwens een merk is nooit af, hoe lang je er ook over doet om dat merk te definiëren. Een merk evolueert in tijd. De kern blijft, maar allerlei factoren zoals groei, overnames, innovaties, nieuwe producten en ga zo maar door, maken dat evolutie van je merk nodig is om relevant te blijven. Zonder afbreuk te doen aan de essentie, maar wel met een open blik naar de wereld om je heen. ’’

Waarom ben je onderdeel van de Female Leaders Club?

‘‘Wat ik zo mooi vind aan deze club vrouwen, is dat we allemaal krachtige persoonlijkheden zijn. We hebben allemaal iets te bieden, maar we willen ook allemaal iets halen. We willen leren van elkaar, we willen groeien en we gunnen elkaar ook heel veel. We geloven niet in concurrentie en we zijn niet bang dat iemand in ons licht gaat staan, omdat we geloven dat er genoeg plek is voor iedereen en dat we samen nog veel grotere dingen kunnen bereiken dan ieder voor zich. Een groep gelijkgestemden dus. We lopen tegen dezelfde dingen aan en we moeten allemaal alle ballen in de lucht houden. Toen ik 13 jaar geleden begon met ondernemen, was het voor mij heel erg belangrijk om dicht bij mezelf en mijn eigen ontwikkelde methode te blijven. Het creëren van een echt goed merkfundament in 1 dag. Dat heeft natuurlijk te maken met alles wat ik meegemaakt heb en dat probeer ik in mijn werk terug te laten komen. Ik weet dat je in één dag een sterk merk kunt bouwen, dat heeft de afgelopen 10 jaar wel bewezen. Er zijn al heel veel succesvolle merken gebouwd of geëvolueerd. Het blijft bijzonder om ‘jouw’ merk tegen te komen in de supermarkt, op straat of online. Je kunt met elkaar in een hele korte tijd hele toffe en goede dingen doen. Dat is voor mij een belangrijke pijler van de dingen die ik elke dag doe.’’