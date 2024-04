Justitie ziet twee kanten aan meer meldingen datalekken

Het feit dat het aantal datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vorig jaar met 21 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder hoeft volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid niet zorgelijk te zijn. De samenleving digitaliseert verder en de stijging kan ook te maken hebben met een toenemende bereidheid om lekken te melden, aldus het ministerie.

Vorig jaar werden ruim 25.000 datalekken bij de AP gemeld. Het is goed dat dit gebeurt, zegt het ministerie. “Het is zorgelijk als dit niet gedaan wordt in de gevallen waarin dit wel moet, maar nog zorgelijker is het als organisaties het risico te laag inschatten en dat daardoor het slachtoffer niet wordt geïnformeerd”, laat het departement weten.