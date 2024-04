Jeugdinrichtingen vol, Weerwind vraagt gevangenissen om hulp

In jeugdgevangenissen is niet genoeg ruimte voor alle jongeren die vast moeten zitten en daarom vraagt het kabinet gevangenissen voor volwassenen om hulp. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gevraagd om tijdelijk een extra afdeling in een gevangenis in te richten voor de jongeren, schrijft hij in een Kamerbrief. In het Justitieel Complex Zeist (JC Zeist) is al zo’n afdeling geopend, maar ook deze is op sommige momenten vol.

In justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) wonen ongeveer tien jongeren bij elkaar die hun straf uitzitten of een uitspraak van de rechter afwachten in preventieve hechtenis. Ze doen daar samen activiteiten als sport, gaan naar school of lopen stage en worden begeleid, bijvoorbeeld om beter om te leren gaan met woede.

Door capaciteitsproblemen bij de JJI’s vond Weerwind het eerder al nodig om tijdelijk een afdeling in de JC Zeist te openen voor deze jongeren. Hier zijn extra voorzieningen geregeld voor de jongeren, bijvoorbeeld een orthopedagoog en educatieve activiteiten. De afgelopen maanden zijn jongeren evenwel meerdere keren geplaatst op “andere plekken in het gevangeniswezen”, schrijft de minister. Sinds oktober vorig jaar is dat maandelijks bij vier tot zeventien jongvolwassenen gebeurd.

Bovendien heeft de minister de voorwaarden opgerekt om jongeren in gewone gevangenissen te plaatsen. Weerwind liet eerder aan de Kamer weten dat alleen toe te staan als het gaat om jongvolwassenen die in preventieve hechtenis zitten en geen specialistische zorgbehoefte hebben. Inmiddels komen daar “niet meer uitsluitend” jongeren in preventieve hechtenis terecht, schrijft de bewindsman. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook al bij jongvolwassenen nadat ze gearresteerd zijn of die wel een specialistische zorgbehoefte hebben.

Weerwind belooft de Kamer uiterlijk in juni te informeren over de nieuwe afdeling. Hij verwacht dat het over een half jaar “vrijwel niet meer nodig” is om jongeren in gevangenissen te plaatsen, omdat de DJI het aantal opvangplekken in jeugdinrichtingen aan het uitbreiden is.