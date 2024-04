PVV suggereert dat deken partijdig was in zaak rond Khalid Kasem

PVV-Kamerlid Marina Vondeling trekt de onafhankelijkheid in twijfel van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten in de zaak rond oud-advocaat en televisiepresentator Khalid Kasem. In een debat zei Vondeling dat er geen onafhankelijk onderzoek is geweest, terwijl de deken vorige maand na onderzoek concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor pogingen van omkoping door Kasem.

Joost Sneller (D66) vroeg daarop welke banden de deken volgens Vondeling zou hebben met het kantoor van Kasem. “Ik ben niet de enige die die onafhankelijkheid in twijfel trekt”, reageerde Vondeling. “Er zijn genoeg nieuwsberichten over geweest, GeenStijl heeft erover geschreven, zeg maar, over de banden met Royce de Vries.”

Het PVV-Kamerlid refereert waarschijnlijk aan berichten van GeenStijl op basis van De Telegraaf, die in januari op basis van anonieme bronnen meldde dat de deken zich voegde in een kort geding van Royce de Vries om te voorkomen dat het AD over geluidsopnames van Kasem publiceerde. Die opnames waren gemaakt door de vader van De Vries, de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

“Ik vind het een beetje richting smaad en laster gaan”, zei Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA). “Dit is niet hoe we hier politiek bedrijven”, voegde ze daar even later aan toe. “De woordkeuze zou niet de mijne zijn geweest”, vond ook Ulysse Ellian (VVD), maar hij begrijpt wel “dat mensen zich verwonderen over de hele zaak”.

Vondeling wees erop dat Kasem een waarschuwing kreeg en geen verdere sancties. “Dat toont ook wel een beetje aan dat er toch wel sprake is van vriendjespolitiek.”