Kabinet broedt op meer luchtverdediging voor Oekraïne

Het demissionaire kabinet zint op de levering van meer luchtverdedigingsmiddelen aan Oekraïne nu de stad Charkiv is getroffen door Russische bombardementen. Premier Mark Rutte schrijft op X dat hij woensdag telefonisch heeft overlegd met de premiers van Tsjechië en Denemarken over de mogelijkheden om extra luchtverdediging te regelen.

“Duidelijk is dat Oekraïne nu meer middelen nodig heeft om zich te verdedigen tegen barbaarse Russische luchtaanvallen” en dat we “samen met partners alles blijven doen wat mogelijk is om zo snel mogelijk meer luchtverdedigingsmiddelen in Oekraïne te krijgen”, twittert hij.

Rutte bezocht in maart nog de stad met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. “Toen zag ik de toen al vreselijke gevolgen van Russische bombardementen op woonwijken. Inmiddels ligt deze stad met meer dan een miljoen inwoners dagelijks zwaar onder vuur”.

De afgelopen weken heeft Rusland meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op de stad in het noordoosten van Oekraïne. Daarbij zijn burgers gedood en is veel schade aangericht.