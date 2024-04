Omtzigt voor ingelast formatieoverleg: gewoon aan het praten

De formerende partijen zijn “gewoon aan het praten”, stelt NSC-leider Pieter Omtzigt voor een kort van tevoren ingelast overleg tussen de vier partijen. Het gesprek stond aanvankelijk niet op de agenda. Omtzigt zei niet of het overleg is ingelast omdat er problemen zijn in de formatie. De Telegraaf meldde woensdagmiddag op basis van anonieme bronnen dat er in de formatie “op de rem getrapt” is.

Op de vraag of er inderdaad sprake is van een dip, zegt Omtzigt dat het hem “heel constructief” lijkt dat de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB met elkaar en de informateurs praten. Eerder op de dag waren er individuele gesprekken tussen afvaardigingen van de partijen en de informateurs.

De vier zitten weer bij elkaar omdat “we met zijn vieren een kabinet willen vormen”, zei Omtzigt desgevraagd. De andere partijleiders liepen naar binnen zonder iets tegen de pers te zeggen.