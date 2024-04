Wilders: partijen praten door, nog geen grote besluiten genomen

PVV-leider Geert Wilders zegt “redelijk positief” gestemd te zijn over het verloop van de kabinetsformatie, maar erkent dat het “een klus” wordt om uiterlijk half mei uitsluitsel te kunnen geven. “Er zijn nog geen grote knopen doorgehakt”, erkent hij. Dat de onderhandelende partijen nog steeds met elkaar aan tafel zitten “is al goed nieuws”, vindt hij.

De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB hadden woensdagavond een ingelast, gezamenlijk overleg met de informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Tot dusver voerden die deze week alleen aparte gesprekken met de onderhandelaars.

Op eerdere mediaberichten, waarin op basis van anonieme bronnen werd gemeld dat de onderhandelingen stroef zouden verlopen, wil Wilders na afloop niet ingaan. Dat in de kabinetsformatie hobbels gekomen moeten worden, is volgens hem dagelijks aan de orde. Het extra groepsgesprek was op verzoek van de informateurs, zegt de PVV-voorman. “En dan komen we allemaal heel braaf.”

Ook Pieter Omtzigt (NSC) wil niets weten van een impasse. Het is volgens hem normaal dat er soms verschillen van mening zijn. “Dat wisten we op 22 november al. Als die er niet waren, dan was er nu wel een kabinet.”