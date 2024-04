Meldingen uit hele land bij discrimatie.nl over opmerking Derksen

Bij de verschillende regionale afdelingen van discriminatie.nl zijn tot nog toe zo’n acht meldingen binnengekomen over de uitspraken die Johan Derksen heeft gedaan in Vandaag Inside over het Kamerlid Habtamu de Hoop. Bij discriminatie.nl Fryslân ging het tot iets voor 13.00 uur om twee meldingen, en daar bovenop zijn er uit het hele land nog eens een stuk of zes binnengekomen, zegt een woordvoerder van de overkoepelende discriminatie.nl.

“Die komen ook uit Zeeland, Noord-Holland, Gelderland”, zegt de woordvoerder over de meldingen. Of de melders een Friese achtergrond hebben, weet hij niet. “Maar ik zie dat mensen zich storen aan de uitspraak en daar een melding over maken.”

“Mensen willen laten weten dat ze de uitspraken te ver vinden gaan”, zegt Mirka Antolovic, directeur van Tûmba, het kenniscentrum voor discriminatie en diversiteit in Friesland. Discriminatie.nl Fryslân is een onderdeel van Tûmba.

De Hoop is geboren in Ethiopië. Derksen zei in het programma dat De Hoop volgens hem geen Fries is, zoals hij zelf ook geen Surinamer is. “Dat verwijst wel degelijk naar de huidskleur”, zegt de directeur van Tûmba daarover. Naar het antwoord op de vraag of de uitspraken daadwerkelijk volgens de wet racistisch zijn, is Antolovic naar eigen zeggen ook benieuwd.

Wat er met de meldingen gaat gebeuren, is nog onduidelijk, vertelt ze verder. De twee melders die discriminatie.nl Fryslân hebben benaderd, willen vooralsnog geen aangifte doen, zegt ze. “Maar we zouden Talpa kunnen benaderen. Dat doe je niet na twee meldingen, maar als er tientallen binnen zijn, dan kunnen we Talpa aanschrijven met het verzoek: reageer daarop.”

Ook kan het College voor de Rechten van de Mens worden benaderd, zegt de directeur. “Wij doen geen uitspraken over of iets racisme is of niet, dat is aan het college. Die toetsen aan de wet wat wel of niet discriminatie is.” Het meldpunt zou ook aangifte kunnen doen bij de politie. “Maar dat doen we niet heel snel.” Samen met andere organisaties is destijds wel aangifte gedaan tegen de marechaussee over etnisch profileren, vertelt ze. “Het moet een grote zaak van maatschappelijk belang zijn.”

De Friese afdeling gaat zich beraden op de vraag of ze actie moeten ondernemen, of dat ze dat overlaten aan anderen, zegt Antolovic. Ook voor de meldingen uit de andere delen van het land is het nog onduidelijk wat er precies mee gaat gebeuren, zegt de woordvoerder van het overkoepelende discriminatie.nl.