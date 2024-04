Minister Helder wil geen verbod op tijdschrijven wijkverpleging

Demissionair zorgminister Conny Helder weigert de wens van de Tweede Kamer uit te voeren om een wettelijk verbod in te stellen op de zogeheten vijfminutenregistratie van wijkverpleegkundigen. SP-Kamerlid Sara Dobbe vindt dit ongehoord, zo bleek tijdens een Kamerdebat over de wijkverpleging.

Begin dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan om een wettelijk verbod in te voeren op de werkwijze van wijkverpleegkundigen om per vijf minuten op te schrijven welke zorg ze hebben geleverd. Die verplichting is er al jaren niet meer, maar het gebeurt nog steeds. Daarom wil de Kamer een verbod.

Helder heeft uitgezocht of dat juridisch mogelijk of proportioneel is. Nee, luidt het antwoord op beide vragen, zei de minister in het debat. Helder vindt het niet proportioneel “om op deze manier wijkverpleegkundige organisaties te gaan aansturen met een wettelijk verbod op de manier waarop zij hun werk indelen.”

Wat de minister betreft hoeft die vijfminutenregistratie niet en houdt de wijkverpleging er mee op, maar ze laat het aan de zorgaanbieders over.

“Het is niet dat het niet meer hoeft, het mág niet meer”, betoogde Dobbe. “Dat is waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd en ik wil dat de minister daar uitvoering aan geeft.”

Helder heeft een brief toegezegd waarin ze gaat uitleggen waarom ze de motie niet wil uitvoeren.