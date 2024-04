Rutte steunt De Hoop in het Fries na bekritiseerde opmerking VI

“Goeie reaksje, Habtamu de Hoop”, schrijft demissionair premier Mark Rutte woensdag op X. Onder zijn bericht deelt hij de reactie van GroenLinks-Kamerlid De Hoop, die op zijn beurt inging op de racisme-rel die is ontstaan door de opmerking van televisiecommentator Johan Derksen in VI over de De Hoop.

Volgens Derksen had De Hoop niet het recht over plannen rondom de Friese taal te spreken, omdat hij niet in Friesland geboren is. “Hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?” De Hoop noemde dat in het Fries “flauwekul” – “Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels”. Knoop dat in je oren, tweet Rutte richting Derksen: “En Johan, knoop dit yn dyn earen!”

Steunbetuigingen aan De Hoop blijven via X binnenstromen. “Dit is het normaliseren van racisme”, schrijft ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder bijvoorbeeld. Volt-Leider Dassen, over De Hoops reactie: “Bam! Zo is het.” PvdA-GroenLinks-leider Frans Timmermans: “Een oproep aan wie zich aangesproken voelt: stop dit racisme en behandel de ander gewoon met respect.”