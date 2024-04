Negen pro-Gazademonstranten aangehouden in Tweede Kamer

In de gang van het Tweede Kamergebouw zijn woensdag negen demonstranten van Justice Now en Christenen tegen Genocide aangehouden bij een pro-Gazademonstratie. Dat meldt hun advocaat Willem Jebbink, de politie bevestigt dit.

De gearresteerden willen dat Nederland een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza steunt en alle banden met Israël verbreekt. Zij zitten nog vast, maar Jebbink verwacht dat ze snel weer vrijkomen. Hij vindt dat de politie “te voorbarig” heeft gehandeld. Volgens hem gedroegen de demonstranten zich niet agressief en hebben ze niks vernield. “Ook als een demonstratie voor het publiek hinderlijk is, of overlast geeft, of zelfs tijdelijk andermans activiteiten blokkeert, is fundamenteel tolerantie vereist”, aldus de advocaat.