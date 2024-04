Ook geluidsoverlast Tata Steel levert gezondheidsproblemen op

Industrie in de IJmond en dan vooral de fabriek van Tata Steel zorgt voor forse geluidsoverlast en wat bij inwoners van het gebied tot gezondheidsschade leidt. In Wijk aan Zee, waar eerder is vastgesteld dat de uitstoot van de staalfabriek de levensverwachting verlaagt, ondervindt 30 procent van de inwoners ernstige hinder. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Hoewel aan de wettelijke eisen en normen wordt voldaan, wil de provincie Noord-Holland de vergunning van Tata Steel aanscherpen waar mogelijk. Geluidhinder verdient volgens de provincie net zoveel aandacht als andere vormen van overlast. Bekeken wordt hoe die kan worden teruggedrongen.

Tata heeft eerder besloten ’s nachts geen schroot te verwerken. De provincie gaat met de IJmondgemeenten kijken naar maatregelen als woningisolatie en dichte gevels om de hinder te verminderen. Ook wordt overlegd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over piekbelasting van geluid, waarvoor nu nog geen normen bestaan.

Het onderzoek ‘Geluidbeheer Industrieterrein IJmond’ komt voort uit zorgen in de regio over geluidsoverlast. In het Programma Tata Steel 2020-2050 van de provincie en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen is beloofd actie te ondernemen.

Van de bedrijven op industrieterrein IJmond zorgt Tata Steel ruimschoots voor de meeste geluidsoverlast. De provincie is verplicht bij het verlenen van vergunningen te toetsen of bedrijven niet te veel herrie produceren. De manier waarop dat wordt beoordeeld is verouderd en moet worden gemoderniseerd, staat in het onderzoek.

Het college van Gedeputeerde Staten stelt dat geluidsoverlast van zware industrie niet te voorkomen is, maar wil zich wel inzetten voor een gezondere leefomgeving, ook op het gebied van geluid. Het Rijk is bezig ‘maatwerkafspraken’ te maken met Tata Steel, waarbij het bedrijf verduurzaamt in ruil voor overheidsfinanciering. Maatregelen om geluidhinder te verminderen maken hier ook deel van uit.