Hilversummer (48) aangehouden voor bedreiging Mediapark

De politie heeft woensdagochtend een 48-jarige Hilversummer aangehouden voor een bedreiging met betrekking tot het Mediapark maandag. Toen was er een “verdachte situatie” en werd extra gesurveilleerd, waardoor er veel politie ter plaatse was. Om wat voor bedreiging het gaat en aan wie die gericht was, heeft de politie niet bekendgemaakt. “Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wordt er geen verdere informatie gegeven.”

Door de dreiging vloog er maandagochtend onder meer een politiehelikopter over het Mediapark. Ook werd NPO-personeel aanbevolen om binnen te blijven. Rond 13.00 uur werd de politie-inzet afgeschaald, omdat er geen sprake was van “concrete aanwijzingen”, aldus de politie.