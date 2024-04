Verdachte loopt weg tijdens eerste strafzaak over doxing

Bij de rechtbank in Rotterdam dient de eerste strafzaak over doxing: het opzettelijk delen van persoonsgegevens. Sinds 1 januari is dat strafbaar. De eerste verdachte die voor dit nieuwe strafbare feit terechtstaat is de bekende complotdenker Huig Plug (55) uit Katwijk. Woensdag was de eerste inleidende zitting. Plug verliet de zaal na ruim een uur.

Plug deelde de persoonsgegevens van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag op X, luidt de aanklacht. De persoonsgegevens betroffen volgens het OM het verspreiden van een foto van de officier, een vermeend adres en een vermeend telefoonnummer en gegevens van zijn broer.

De hoofdofficier van justitie van het OM in Den Haag heeft aangifte gedaan. Plug werd op 31 januari aangehouden en zat een dag vast in een Rotterdamse politiecel. De politie doorzocht zijn huis en nam een computer in beslag.

Plug kreeg woensdag de mogelijkheid zijn onderzoekswensen in te dienen. Hij wil diverse getuigen oproepen. En hij wil een lijst van personen die bij zijn huiszoeking aanwezig waren. Na het indienen van zijn wensen confronteerde hij de rechter met diens nevenfuncties en verliet hij de zitting. De rechtbank wees bijna alle onderzoekswensen af. Wel mag de verdachte audiobestanden van zijn politieverhoor terugluisteren op het politiebureau.

Daders van doxing riskeren een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro. Doxing is vaak gericht tegen bijvoorbeeld journalisten, politici, rechters, politieagenten of hulpverleners. Bij deze beroepsgroepen wordt de strafmaat met een derde verhoogd.

De rechtbank in Breda veroordeelde Plug in december voor stalking, opruiing en smaad. De Katwijker beschuldigde slachtoffers op sociale media van kindermisbruik en kindermoord. De rechtbank legde hem negen maanden cel op, waarvan vijf voorwaardelijk.