Natuurorganisaties wachten op kalm weer voor bergen afval MSC Zoe

De organisaties die samen CleanUpXL vormen wachten tot het langere tijd kalmer weer is om met behulp van woensdag vrijgegeven data gericht afval van het vrachtschip MSC Zoe uit de Noordzee te gaan halen. Op de sonarbeelden zijn 6000 hotspots gemarkeerd waar waarschijnlijk grote hoeveelheden afval op de zeebodem terecht zijn gekomen.

De MSC Zoe verloor begin 2019 veel containers tijdens een storm. Meerdere containers barstten open en veel afval verdween in de Noordzee. De rederij Mediterranean Shipping Company maakte in 2019 sonarbeelden van de zee om het afval in kaart te brengen. Woensdag werden die na ongeveer vijf jaar openbaar gemaakt na een beroep op de Wet open overheid (Woo).

“We kunnen nu eindelijk gerichter gaan opruimen”, zei Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. CleanUpXL is gevormd door de Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, de Friese Milieu Federatie, Stichting Duik de Noordzee Schoon en meerdere bergers. “Maar dan moet het wel langer kalm weer worden. Nu is het steeds te kort rustig en dan gaat het weer hard waaien.”

CleanUpXL gaat nog drie jaar door en heeft als doel om 800.000 kilo afval uit zee te halen. De bergers halen niet alleen afval van de MSC Zoe binnen, maar alles wat ze tegenkomen. Eerder vonden ze al grote bollen nylon die mogelijk uit de jaren 1960 kwamen. Vooralsnog is 280.000 kilo afval uit de Noordzee gehaald.

De organisaties besloten om in de Noordzee afval te gaan bergen, toen het kabinet besloot om niet verder te gaan met het opruimen van afval van de MSC Zoe. “Al het afval moet uit de zee, zo gaan we niet met de zee om”, stelt Kuipers. “Als we afval op de weg gooien, wordt dat ook opgeruimd, maar in zee laten we het gewoon liggen.” De bergers hebben onder meer een volledige hijskraan uit de Noordzee gehaald.