Uitzendbureau laat Oekraïense vrouwen illegaal en te lang werken

27 vrouwen uit Oekraïne hebben illegaal gewerkt voor een bloemenbinder uit Noord-Holland via een uitzendbureau, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie donderdag. Zowel het bloemenbedrijf als het uitzendbureau krijgt van de inspectie een boeterapport.

Momenteel onderzoekt de inspectie vermoedens over wanbetaling en slechte arbeidsomstandigheden. Zo zouden de vrouwen contant betaald zijn of soms helemaal niet, en zouden sommigen te veel uur per dag werken met te weinig pauze. Een vrouw verklaarde meer dan 17 uur per dag te werken.

De inspectie kwam het uitzendbureau op het spoor door een melding en kwam er toen achter dat er van alles mis was. Mensen werden volgens de inspectie vanuit Oekraïne geworven om in Nederland te komen werken. Vervolgens stapten ze nadat ze 400 euro aan bemiddelingskosten hadden betaald in een busje richting Nederland, om de volgende dag al te beginnen met bloembinden.

“Bijzonder” noemt de inspectie het dat de vrouwen illegaal werkten, omdat vluchtelingen uit Oekraïne met tijdelijke bescherming mogen werken zonder vergunning als de werkgever een melding doet bij het UWV.