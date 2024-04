Tweede inleidende zitting in zaak ‘Erasmusschutter’

In de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam vindt donderdag de tweede voorbereidende zitting plaats in de zaak tegen de zogenoemde Erasmusschutter, Fouad L. (33). Het Openbaar Ministerie verdenkt de Rotterdammer van het doodschieten van de 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. De schokkende gebeurtenissen voltrokken zich op 28 september.

“Een zware zaak”, zei de voorzitter van de rechtbank in januari, tijdens de eerste zitting. “Er zijn gruwelijke dingen gebeurd.” L. was bij die zitting niet aanwezig; ook donderdag zal hij er niet zijn.

Marlous en Romy waren buren van de verdachte. Nadat hij hen had doodgeschoten, zou L. naar het Erasmus MC zijn gereden en daar na de moord op docent Damen ruim een uur hebben rondgelopen. Hij zou er mensen hebben bedreigd. De massaal uitgerukte politie kon L. buiten het Erasmus MC arresteren. De verdachte was student geneeskunde.

L. had volgens het OM drie vuurwapens bij zich. Ook daarvoor wordt hij vervolgd, evenals voor de brandstichtingen in zijn woning en in het studiecentrum van het Erasmus MC. L. heeft in een eerste verhoor een bekentenis afgelegd.

Begin februari is L. geplaatst in het Pieter Baan Centrum, voor een gedragskundige observatie. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.