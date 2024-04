Advies GGD: eet geen eieren van kippen rond Fries water met PFOS

De GGD in Friesland adviseert om voorlopig geen eieren te eten van kippen die water hebben gedronken uit twee vaarten waarin verhoogde concentraties PFOS zijn aangetroffen. Volgens de GGD Fryslân zijn ook in de eieren hoge concentraties van deze PFAS-vorm gemeten. Het gaat om kippen die scharrelen rond de Jelsumer Feart en Lytse Feart, twee vaarten ten noorden van Leeuwarden.

In deze twee wateren zijn sterk verhoogde concentraties PFOS gevonden. De GGD gaf begin vorige maand al het advies om het water niet te gebruiken in tuinen of als drink-, zwem- en viswater. De gezondheidsdienst ontraadt daarnaast om vis uit de vaarten te eten. Het advies is nu ook om huisdieren niet te laten zwemmen in de Jelsumer Feart en Lytse Feart, en om ze er niet uit te laten drinken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldde recentelijk na onderzoek dat eieren van kippen van particulieren hoge gehalten PFAS kunnen bevatten. Dat kan gezondheidsschade opleveren als mensen ze gedurende langere tijd vaak eten. Het advies is daarom om af te wisselen met eieren uit de supermarkt. Die kunnen volgens de onderzoekers wel veilig worden gegeten.

Eerder al bleek dat in eieren van hobbykippen rond de chemische fabriek Chemours in Dordrecht verhoogde concentraties PFAS zitten. Het RIVM adviseert daarom al langer om uit voorzorg geen eieren uit deze omgeving te eten.

In Friesland werden door het Wetterskip Fryslân eerst sterk verhoogde concentraties PFOS aangetroffen in de Jelsumer Feart, vlak bij de vliegbasis Leeuwarden. Aanvullend onderzoek bracht hetzelfde aan het licht in de iets verderop gelegen Lytse Feart. Het waterschap probeert de omvang van de vervuiling vast te stellen en de bron(nen) van de verontreiniging te achterhalen.