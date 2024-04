Aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gepland op 23 april

De aangifte tegen Johan Derksen die de Friese tak van discriminatie.nl gaat doen om zijn uitspraak over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop, staat gepland op dinsdag 23 april. Dat heeft de directeur van het meldpunt en kenniscentrum Tûmba, Mirka Antolovic, vrijdag gezegd. Een dag eerder werd al bekend dat de organisatie aangifte gaat doen.

Antolovic zegt de datum doorgekregen te hebben van de politie. Wel gaat ze proberen de aangifte eerder te laten plaatsvinden.

Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn nu duizend klachten binnengekomen over de uitspraak die Derksen dinsdag deed in het programma Vandaag Inside (VI). De Hoop is geboren in Ethiopië en opgegroeid in Friesland. Derksen zei dat De Hoop geen Fries is, net zoals de presentator zelf geen Surinamer is.

Van de binnengekomen klachten kwamen er ongeveer driehonderd binnen bij de Friese afdeling van het meldpunt.

Johan Derksen verwacht dat het Openbaar Ministerie (OM) de geplande aangifte tegen hem serieus zal nemen, zei hij donderdag.