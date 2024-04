Defensie wil praten met omwonenden vliegbasis over overlast F-35

Defensie wil praten met omwonenden van vliegbasis Leeuwarden over de geluidsoverlast die F-35 gevechtsvliegtuigen veroorzaken, zegt demissionair minister Kajsa Ollongren. Maar volgens haar blijft er ook altijd overlast in de buurt van een vliegbasis.

Er zal gezocht moeten worden naar een “balans”, aldus Ollongren voorafgaand aan de ministerraad. Er zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen wat nodig is voor de veiligheid van Nederland met de inzet van de F-35 en tegelijk “maximaal” rekening houden met de mensen die rond de vliegbasis wonen.

Volgens de minister zeggen de omwonenden “terecht” dat ze nog te veel last hebben van het geluid. “En dat is goed, dat ze dat zeggen. Want dat betekent dat we verder moeten praten.” Er wordt al veel in het buitenland geoefend met de F-35, zegt ze, “maar je moet ook bereid zijn om zelf een deel van de lasten te dragen”.

Ze reageerde op tv-programma Pointer. Dat zegt cijfers in handen te hebben dat “ongezond harde geluidspieken” veroorzaakt door de F-35 rond de Friese vliegbasis toenemen. “Vanwege de veiligheid op de grond en in de lucht is normering van het maximale vliegtuiggeluid niet mogelijk”, liet Defensie aan het programma weten.

“Leeuwarden is een belangrijke basis voor de luchtmacht. Dus ja, daar moeten we gewoon onze activiteiten kunnen uitvoeren”, aldus Ollongren. Defensie kan meer oefenen met de F-35 omdat het ministerie na de Russische inval in Oekraïne veel meer geld heeft gekregen. Het gevechtsvliegtuig produceert meer geluid dan zijn voorganger F-16.