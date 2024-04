Bruins Slot vindt spanning tussen Iran en Israël zeer zorgelijk

De oplopende spanningen tussen Iran en Israël zijn “zeer zorgelijk”, zegt demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken). De regering in Teheran heeft gezegd fors terug te zullen slaan nadat op 1 april een diplomatieke post van het land in Damascus was aangevallen.

Er wordt volgens de bewindsvrouw alles op alles gezet “om Iran ervan te overtuigen om de-escalerend te reageren” op de aanval op het consulaat in Syrië waarbij een hoge Iraanse functionaris omkwam. Onder meer de Verenigde Staten, Rusland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk roepen landen in de regio op terughoudendheid te betrachten.

Israël valt vaker doelen in Syrië aan, maar heeft de verantwoordelijkheid voor deze aanval niet geclaimd. Bruins Slot vindt dat diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaten altijd met rust moeten worden gelaten.

De ambassades zijn voorbereid op een reeks scenario’s, aldus de bewindsvrouw. Voor onder meer Iran en Libanon, waar de machtige Hezbollah een bondgenoot van Iran is, geldt voor Nederlanders al langer het advies om er niet heen te reizen. Dat gebeurde al vrij snel na het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël.

Het kabinet maakt zich ook nog niet op voor een eventuele evacuatie van Nederlanders uit de regio. Na het begin van de oorlog in oktober stuurde Nederland militaire transportvliegtuigen naar Cyprus voor het geval Nederlanders moesten worden geëvacueerd. Toen waren ook veel Nederlanders op vakantie in Israël.

Voor het personeel en de familieleden van het personeel van de Nederlandse ambassade in Israël gelden de gewone “standaardmaatregelen”, aldus de minister. Frankrijk roept zijn burgers op niet meer naar Iran, Israël, Libanon en de Palestijnse gebieden te reizen. India heeft een soortgelijke oproep gedaan voor Israël en Iran.