Hof doet op 12 november uitspraak in klimaatzaak tegen Shell

Het gerechtshof in Den Haag zal op 12 november uitspraak doen in de klimaatzaak tussen verschillende milieuorganisaties en Shell. Het tijdstip moet nog worden vastgesteld, omdat rekening gehouden moet worden met de beursnoteringen van het olie- en gasconcern. Vrijdag vond de laatste van vier zittingsdagen in hoger beroep plaats, in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie met steun van Greenpeace en anderen.

De rechtbank gaf de eisers in eerste aanleg grotendeels gelijk. Shell moet eind 2030 de uitstoot van broeikasgassen die het veroorzaakt met 45 procent hebben verlaagd, ten opzichte van 2019. Dat geldt ook voor de uitstoot van klanten die brandstoffen van Shell verbranden. Shell tekende beroep aan. Het bedrijf vindt dat de rechters hun taken “te buiten” zijn gegaan.

Het hof had op de laatste zittingsdag nog een aantal vragen voor de procespartijen. Voorafgaand aan de vragenronde benadrukte het hof overigens niets te bedoelen met de vragen. “We proberen de zaak van alle kanten te bekijken, dat is waar onze vragen op gericht zijn”, aldus de voorzitter.

De raadsheren wilden onder meer nog het een en ander weten over een verbod op het verkopen van fossiele bedrijfsonderdelen door Shell om de uitstoot te verlagen. Milieudefensie bepleitte op de voorgaande zittingsdag namelijk dat dit volgt uit het vonnis van de rechtbank in eerste aanleg.

De milieuorganisatie legde de raadsheren op de laatste zittingsdag uit dat Shell “haar controle en invloed moet aanwenden om CO2-emissies naar de atmosfeer te voorkomen”, maar dat het aan Shell is hoe het bedrijf daar invulling aan geeft.

Volgens Milieudefensie hoeft het afstoten van bedrijfsonderdelen bovendien helemaal niet aan de orde te zijn. “Shell kan de CO2-reductie aan de productiekant behalen door te stoppen met het ontwikkelen van nieuwe velden, en haar bestaande velden gewoon uitwinnen”, meent de organisatie, verwijzend naar de olie- en gasvelden van Shell.

Shell erkende vrijdag dat klimaatverandering “een urgent en ernstig probleem” is en dat het “buiten kijf” staat dat de wereldwijde uitstoot moeten worden aangepakt. Milieudefensie heeft tijdens de zittingsdagen echter doen voorkomen alsof het bedrijf de afgelopen jaren niets heeft gedaan. “Shell investeert op gigantische schaal in de energietransitie”, bepleitte de raadsman juist namens het concern. Volgens hem is het “te makkelijk om die stappen links te laten liggen” en legt Shell de “puzzelstukjes van het energiesysteem van de toekomst”.