Chipmaker Nexperia uit Nijmegen is vorige maand gehackt, bevestigt het bedrijf na eerdere berichtgeving door RTL Nieuws. De onderneming, die in handen is van het Chinese Wingtech Technology, doet hier nog onderzoek naar en laat niets los over de schade of impact van de hack.

Het chipbedrijf meldt na het ontdekken van de aanval “meteen” maatregelen te hebben genomen om het incident onder controle te krijgen door de getroffen systemen los te koppelen van het internet.