Nederlandse ambassade in Iran blijft voorlopig dicht

De Nederlandse ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran en het consulaat in Erbil in Irak blijven uit voorzorg tot nader order gesloten voor publiek, om de spanningen tussen Iran en Israël. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag besloten. Zaterdag kondigde het ministerie al aan dat de ambassade en het consulaat zondag gesloten zouden zijn. Die sluiting is nu dus verlengd.

Iran vuurde in de nacht van zaterdag op zondag tientallen drones en raketten af op Israël. Het merendeel daarvan werd onderschept.