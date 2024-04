Mariëtte Hamer blijft anderhalf jaar langer regeringscommissaris

Mariëtte Hamer kan anderhalf jaar langer aanblijven als Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, tot eind 2026. Het demissionaire kabinet stelt dit voor in de voorjaarsnota, de tussentijdse bijstelling van de rijksbegroting. De Tweede Kamer moet hier nog wel mee instemmen.

De regeringscommissaris is twee jaar geleden begonnen met haar klus en had tot halverwege 2025 om die af te maken. Ze heeft in de tussentijd als adviseur meegewerkt aan het nationaal actieplan seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook heeft Hamer advies uitgebracht over hoe werkgevers een cultuurverandering in gang kunnen zetten om seksueel wangedrag tegen te gaan. Samen met studentenorganisaties heeft ze ook zo’n plan gemaakt voor het hoger onderwijs.

Het nationaal actieprogramma over seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt ook verlengd tot eind 2026. Bij elkaar opgeteld geeft het kabinet 5 miljoen euro extra uit om hier aandacht aan te besteden en om met oplossingen te komen.