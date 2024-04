Ter Apel blijft te vol, kabinet trekt meer geld uit voor opvang

De bezetting in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel schommelt de laatste dagen rond de 2200. In de nacht van vrijdag op zaterdag sliepen er 2204 mensen, in de nacht daarop waren het er 2206. Van zondag op maandag overnachtten er 2219 mensen in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het is het COA de afgelopen weken niet gelukt om onder het maximumaantal van 2000 te blijven. Iedere keer dat er meer mensen in Ter Apel slapen, moet het COA een boete van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde waar Ter Apel onder valt. De teller staat nu op zes ton.

Het kabinet maakte maandag bekend dat er dit jaar en volgend jaar in totaal ruim een miljard euro extra wordt gestoken in de opvang van asielzoekers. Het is de bedoeling dat hiermee nieuwe locaties voor (crisis)noodopvang worden geopend. Ook kan bestaande opvang met dit geld langer open blijven. Het COA zegt niet officieel te reageren op de voorjaarsnota en verwijst naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, de opdrachtgever en toezichthouder van de asielopvangorganisatie.