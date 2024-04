Acht jaar cel voor doodrijden gezin in Rotterdam

De 30-jarige Suraj A. uit Den Haag is veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van het dodelijke ongeluk dat op tweede kerstdag 2022 in Rotterdam een gezin het leven kostte.

De aanrijding gebeurde rond 05.54 uur op het Groene Kruisplein in Rotterdam-Zuid. A. reed daar met een te hoge snelheid, van tussen de 134 en 170 kilometer per uur, door rood licht. Hij kwam van de afrit van de snelweg A15 die uitkomt op het verkeerskruispunt, waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt.

Door het ongeval kwamen een 35-jarige vrouw uit Spijkenisse, een 36-jarige man uit Helmond en een 7-jarig meisje, eveneens uit Spijkenisse, om het leven. De auto van het gezin sloeg door de aanrijding over de kop, waarna de inzittenden uit het voertuig werden geslingerd.