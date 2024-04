Kabinet wil door met verbod contante betalingen boven 3000 euro

Het demissionaire kabinet wil door met de invoering van een verbod op contante betalingen boven de 3000 euro. De Tweede Kamer besloot vorig jaar de antiwitwaswet waar dat deel van uitmaakt, pas te behandelen als er een nieuw kabinet zit. Maar daardoor dreigt Nederland honderden miljoenen uit Brussel mis te lopen.

Dat melden de ministers Steven van Weyenberg (Financiën) en Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. Zij willen volgende week met de Kamer de mogelijkheden bespreken om het verbod alsnog snel ingevoerd te krijgen. Dat is een voorwaarde voor een betaling van 600 miljoen euro in het kader van het Europese herstel- en veerkrachtplan. De deadline staat op 31 maart 2025.

Met een verbod op grote contante betalingen wil het kabinet witwassen door criminelen tegengaan. Het controversieel verklaarde wetsvoorstel voorziet in nog meer maatregelen, maar die hangen samen met Europese wetgeving op dit terrein die nog in de maak is. Mede daarom geeft het kabinet er de voorkeur aan voorlopig alleen door te gaan met de limiet op contante betalingen.