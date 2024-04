Gijs Staverman stopt met programma op NPO Radio 2

Gijs Staverman is vanaf 1 juni niet meer te horen op NPO Radio 2 en vertrekt ook bij zijn omroep KRO-NCRV. Een woordvoerder van de omroep bevestigt de stap van de presentator na een bericht hierover van De Gelderlander.

“Gijs heeft bij ons vele uren mooie en aansprekende radio gemaakt, vol liefde voor de muziek”, zegt de woordvoerder van de omroep tegen de krant. “Daar zijn we hem heel dankbaar voor en we wensen Gijs een mooie toekomst buiten KRO-NCRV.” Staverman maakt al tien jaar programma’s op NPO Radio 2 en was sinds 2013 ook jaarlijks te horen tijdens de Top 2000.

Op dit moment maakt Staverman voor KRO-NCRV een show van 14.00 tot 16.00 uur op NPO Radio 2 met de titel Gijs 2.4. De omroep, die dit tijdslot nog tot het einde van het jaar in handen heeft, is nog aan het kijken wie de uren na zijn vertrek overneemt. Wat Staverman gaat doen na zijn vertrek, is nog niet bekend.