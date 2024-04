Patiëntenfederatie wil ingrijpen overheid om huisartsenketen

De Patiëntenfederatie Nederland wil dat de overheid en anderen ingrijpen voor mensen die zijn aangesloten bij een commerciële keten van huisartsen. Die keten, Co-Med, verkeert volgens berichten van EenVandaag en NRC in financiële problemen. Als het misgaat, kunnen patiënten “geen kant op”, aldus de Patiëntenfederatie.

Co-Med is een paar jaar geleden opgekomen. Het bedrijf kocht praktijken van huisartsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden. Volgens critici probeert het bedrijf daarna zo veel mogelijk geld te verdienen, en is zorg geven bijzaak. Zo kreeg de keten vorig jaar een zogenoemde aanwijzing van de inspectie, omdat de huisartsen niet goed bereikbaar waren.

De Patiëntenfederatie wil dat er “veel meer controle en toezicht” komt op commerciële partijen als Co-Med. Ook wil de federatie dat er wordt gesproken over de vraag of zulke bedrijven überhaupt wel “een plek moeten hebben in onze huisartsenzorg”.