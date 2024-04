Groningenveld gaat echt dicht: Eerste Kamer stemt voor wet

De Eerste Kamer heeft voor de wet gestemd die regelt dat het Groningengasveld definitief dichtgaat. Behalve JA21, Forum voor Democratie en 50PLUS stemde de voltallige senaat voor de historische wet. Deze maakt officieel een einde aan decennia aan gaswinning die de Nederlandse economie veel opleverde, maar ook voor veel problemen zorgde in de regio.

De aanloop naar de stemming van dinsdagavond was onrustig. De VVD vroeg, gesteund door enkele andere fracties, om meer tijd voor vragen over de gevolgen van sluiting. Dit terwijl het kabinet het parlement juist tot haast had gemaand. Nadat de wet in de Tweede Kamer was aangenomen, drong verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) er bij de Eerste Kamer op aan de wet snel te behandelen. Ook de VVD gaf later aan het proces niet verder te willen vertragen.

Tijdens het debat vroegen sommige partijen toch naar de leveringszekerheid van gas in de komende jaren. Nederland importeert vanwege de Russische inval in Oekraïne geen gas meer uit Rusland. Maar de parlementaire enquêtecommissie die het gasdossier heeft onderzocht, concludeerde juist dat de discussie over leveringszekerheid jarenlang als “rookgordijn” is gebruikt. De enquêtecommissie concludeerde overigens ook dat de gaskraan dicht moest.

In 2018 kondigde toenmalig minister van Economische Zaken Eric Wiebes aan de gaskraan op termijn te sluiten. De gaswinning leidde tot aardbevingen, waardoor veel Groningers met schade aan hun huizen kampten. Ook moeten tal van huizen omwille van de veiligheid versterkt worden.

“Groningergas kan niet veilig worden gewonnen”, benadrukte Vijlbrief tijdens het debat in de Eerste Kamer. “Dat zegt nu bijna iedereen.”