Kabinet gaat met Israël praten over onderdelen F-35

Het demissionaire kabinet gaat met Israël praten over het weer doorleveren vanuit Nederland van onderdelen voor de F-35 gevechtsvliegtuigen. Dat is door de rechter verboden, maar mag wel als de vliegtuigen niet worden ingezet voor operaties in de Gazastrook. Demissionair premier Mark Rutte is niet positief over het gesprek. Hij denkt niet dat Israël zit te wachten op deze beperking, zei hij in de Tweede Kamer.

Na de aanval dit weekend van Iran op Israël pleitten onder meer VVD, BBB en CDA voor hervatting van de leverantie. Rutte wil aan dit verzoek voldoen, zei hij in een debat over de EU-top later deze week. Het gerechtshof verbood de levering in februari omdat de kans bestaat dat Israël in Gaza het humanitair oorlogsrecht schendt. Het kabinet is in cassatie gegaan tegen de uitspraak.