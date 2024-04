Kamer wil ook op internet geen reclames meer voor online gokken

De Tweede Kamer wil dat gokbedrijven ook op internet geen reclames meer mogen maken voor onlinekansspelen. Een SP-motie die het kabinet oproept tot een uitbreiding van het reclameverbod voor online gokken is dinsdag aangenomen. Eerder werd op verzoek van de Kamer al een verbod ingesteld op reclames voor online gokken op televisie, op posters en bushokjes.

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) zag een onlinereclameverbod niet zitten. Hij wilde onder meer een evaluatie afwachten. Zo is per 1 juli vorig jaar een verbod op ongerichte reclames voor online gokken ingegaan om juist kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico’s op verslaving.

Maar volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen is het niet nodig om te wachten, omdat de negatieve gevolgen van het online gokken al lang bekend zijn. Sinds de invoering van de nieuwe gokwet in 2021 zijn er honderdduizenden nieuwe gokkers bij gekomen. Ook blijkt dat verslaving eerder op de loer ligt als het om online gokken gaat en mensen hierdoor in grote geldproblemen komen. Onlangs nam de Kamer nog een motie aan om een financiële goklimiet in te stellen voor alle onlinecasino’s.

Van Nispen is blij met het verbod. “Van het gereguleerde gokken is in 2021 een gokmarkt gemaakt. En deze markt is door en door ziek. Elke dag dat deze bedrijven door kunnen gaan met hun foute praktijken, raken er meer mensen verslaafd aan gokken. Een verbod op onlinegokreclames is weer een stap vooruit naar een land zonder foute gokbedrijven.” Zijn motie was mede-ondertekend door GroenLinks-PvdA, NSC, CDA en CU.