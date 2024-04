Kabinet wil strengere regels voor onder meer scootmobielen

De regels rond scootmobielen en andere voertuigen voor mensen met een lichamelijke beperking moeten strenger, vindt het kabinet. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij werkt aan een nieuw “kader voor gehandicaptenvoertuigen”. Harbers overweegt de voertuigen op te splitsen in een snellere en een langzamere categorie.

Jaarlijks komen tientallen mensen om het leven na ongelukken met voertuigen voor mensen met een beperking, schreef verkeersveiligheidsinstituut SWOV enkele jaren geleden. In het overgrote deel van de gevallen zijn de slachtoffers ouderen. Dat moet veiliger, vindt Harbers, hoewel hij niet wil dat de gebruikers van de voertuigen daardoor minder mobiel worden.

Onder meer kleine autootjes zoals Canta’s vallen in de categorie die Harbers mogelijk wil beteugelen. De voertuigen hebben geen kenteken nodig, bestuurders mogen zonder rijbewijs de weg op, en ze kunnen op de stoep parkeren. De minister denkt erover na om een rijbewijs voor die categorie toch te verplichten. Scootmobiels vallen in de langzame categorie en blijven zo “in principe beschikbaar voor alle mindervaliden”.

Harbers wil met nieuwe regels “oneigenlijk gebruik” tegengaan: hij ziet dat bedrijven de voertuigen expres zo ontwerpen dat ze onder de gehandicaptenvoertuigen vallen, en zo ook voor mensen zonder lichamelijke beperking aantrekkelijk worden. De regels voor de snellere categorie wil hij dus “zoveel mogelijk gelijktrekken” met die voor andere soorten voertuigen.