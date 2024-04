Roosendaal werkt aan opvang voor 300 asielzoekers

In de buurt van het Brabantse dorp Heerle moet een noodopvang voor ongeveer driehonderd asielzoekers verrijzen. Het is de bedoeling dat de locatie maximaal vier jaar in gebruik is.

De opvang moet in de weilanden tussen de snelweg A58 en de spoorlijn Roosendaal-Bergen op Zoom worden gebouwd. In de nieuwe opvang moeten vijftig jonge asielzoekers komen die in hun eentje naar Nederland zijn gereisd. De gemeenteraad moet uiteindelijk de knoop doorhakken.

Heerle ligt in de gemeente Roosendaal, die de plannen dinsdag naar buiten heeft gebracht. Volgens de gemeente vangt de eigen regio, het westelijke deel van Noord-Brabant, aanzienlijk minder vluchtelingen op dan het oosten van de provincie.

Roosendaal moet op grond van de spreidingswet 401 asielzoekers opvangen, onder wie 34 minderjarigen die alleen naar Nederland zijn gekomen.