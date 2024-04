Groningse CdK: gasbesluit historisch, verdriet eindigt nog niet

“Historisch”, zo noemt de Groningse commissaris van de Koning René Paas het besluit van de Eerste Kamer dinsdag om de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Dat de gaswinning in de regio stopt, “betekent dat de oorzaak van veel ellende stopt”, zegt hij. “Het verdriet eindigt echter nog niet.”

Dat de senaat heeft ingestemd met de wet die de sluiting van het aardgasveld regelt, noemt Paas “een grote stap in de goede richting”. Maar het verhaal is volgens hem voor de Groningers nog niet voorbij, omdat schadeherstel en versterking van huizen nodig blijven.

De Eerste Kamer stelde een besluit eerder nog uit, omdat senatoren meer tijd wilden voor vragen over de gevolgen van de sluiting. “We zijn wel heel erg lang in spanning gehouden”, zegt gedeputeerde voor Mijnbouw Susan Top. Nu is ze opgelucht. Ze noemt het besluit “een belangrijke mijlpaal die voor Groningen van enorm grote betekenis is”.