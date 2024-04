Geen popconcerten meer in de Kuip vanaf 2026 om geluidsoverlast

In de Rotterdamse Kuip, het stadion van voetbalclub Feyenoord, worden vanaf 2026 geen grote concerten meer gehouden. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam na berichtgeving van het AD. In de buurt van het stadion worden woningen gebouwd en het is heel duur om die te isoleren tegen het harde geluid van muziekoptredens. De Kuip wordt gecompenseerd met een “miljoenenbedrag” door de gemeente, aldus de woordvoerder.

Naast de hoge kosten zouden de woningen dusdanig geïsoleerd moeten worden om het concertgeluid tegen te houden, dat het op een warme zomerdag “niet fijn” is binnenshuis, zegt de woordvoerder. “Dan maar liever geen concerten.”

De laatste grote concerten in de Kuip werden in 2019 gehouden, van Rammstein en Marco Borsato. In het verleden traden onder meer The Rolling Stones en David Bowie op in het Rotterdamse stadion.

Eerst zou er een nieuw stadion worden gebouwd voor Feyenoord, maar van dat plan werd toch afgezien.