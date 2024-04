Omtzigt: toeslagennieuws onderstreept belang hervormingen

Dat de FIOD strafrechtelijk onderzoek doet naar nieuwe signalen van toeslagenfraude, onderstreept volgens NSC-leider Pieter Omtzigt dat het toeslagenstelsel moet worden hervormd. Woensdag voorafgaand aan gesprekken met de informateurs zegt hij: “Het stelsel is automatisch van toepassing op honderdduizenden mensen die uit het buitenland hier komen. Het is voor hun nog ingewikkelder dan het voor ons is. Het gevolg is dat de regels totaal niet toegespitst zijn op die groep mensen.”

Omtzigt werd als CDA-Kamerlid bekend door zijn betrokkenheid bij het blootleggen van het toeslagenschandaal, waarbij duizenden burgers slachtoffer werden van een uit de hand gelopen fraude-aanpak. Een van zijn huidige fractiegenoten, Sandra Palmen, sloeg daar als ambtenaar alarm over, maar met haar kritiek werd niets gedaan. Deze woensdag gaan de formatiegesprekken ook over goed bestuur, zegt Omtzigt, met Palmen naast zich. “Het is niet voor niets dat we hier met zijn tweeën naartoe gaan.”

De signalen waarover demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) eind vorige week schreef in een brief aan de Tweede Kamer, gaan over mogelijk opzettelijk misbruik van het toeslagenstelsel waarbij bijna 2000 burgerservicenummers betrokken zijn. Op de mogelijkheid van nieuwe massale fraude wilde Omtzigt niet direct ingaan. “Ik wil de rapporten van de nieuwe toeslagenproblemen graag lezen voordat ik hier een reactie op geef.” Zulke rapporten zijn voor zover bekend nog niet openbaar.